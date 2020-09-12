Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Если бы пандемии не было, её должны были бы выдумать. Лишь для того, чтобы оправдать процессы бездумной тотальной цифровизации, которая при нынешней постановке целей не способна решить ни одной управленческой задачи, не говоря уже о том, чтобы сделать жизнь людей лучше. Тот путь, по которому пошли специалисты, создавая искусственный интеллект, способен обеспечить лишь массовый сбор и обработку данных, конечные цели для этих операций, как правило, не заданы. Зато есть промежуточные задачи — это, в основном, контроль, оповещение и принятие примитивных решений без учёта множества факторов и последствий — действий, которым человек всё никак не может обучить свои бинарные алгоритмы.

Но пропаганда «светлого цифрового будущего» идет вовсю: описываются фантастические возможности Интернета вещей, делаются попытки снять опасения по поводу возможных кибератак и утечки данных. Уже сейчас людей готовят к тому, что некоторые вещи машина будет делать за них. Даже если её об этом и не просили.

Примером такой пропаганды служит статья Зевс Керравала «Интернет вещей может упростить возвращение на рабочее место, но требуются более умные сети», опубликованная сегодня на портале eweek.com.

* * *

Мы быстро приближаемся к тому времени, когда все будет подключено к Интернету, потому что Интернет вещей (IoT) сейчас является мейнстримом. Бизнес и потребители соединяют традиционно не связанные между собой «вещи» с беспрецедентной скоростью. Это включает в себя всё, от камер видеонаблюдения до медицинских устройств, цифрового оборудования для точек продаж и систем автоматизации зданий — и этот список можно продолжить.

В целом, согласно моим прогнозам, в 2025 году возникнет 80 млрд подключенных друг к другу устройств, что более чем в два раза превышает сегодняшние 30 млрд. Одним из интересных аспектов IoT является то, что все эти подключенные к Интернету устройства непрерывно собирают и передают данные по сетям без участия человека. Использование интеллектуальных данных на основе больших данных (BigData), созданных IoT, может привести к интересным последствиям, которые могут помочь преобразовать бизнес.

COVID-19 еще больше расширил возможности использования IoT. Такие вещи, как робототехника, дроны и датчики помогают определенным отраслям промышленности обеспечивать бесконтактное взаимодействие. Роботы используются в гостиничном бизнесе для доставки еды и ведения домашнего хозяйства. Некоторые больницы даже развернули удаленных врачей-роботов с поддержкой видеодиагностики, чтобы ограничить физический контакт с больными пациентами. В некоторых случаях дроны доставляют припасы в общины, пострадавшие от пандемии. Системы наблюдения IoT также становятся все более популярными для защиты собственности и личных вещей.

Хотя общие расходы домохозяйств во время вспышки заболеваний, вызванных COVID-19 снизились, ожидается, что рынок IoT восстановится в 2021 году. Компания Extreme Networks представила прагматичный прогноз будущего IoT во время недавнего вебинара IoT & Network Infrastructure Workshop: In a Worldof Robotics, AI & ML (мастер-класс по Интернету вещей и сетевой инфраструктуре: в мире роботов, искусственного интеллекта и машинного обучения).

IoT станет ключевым фактором для компаний, переживающих цифровую трансформацию. Многие инвестиции будут вложены в страхование, образование, производство и, особенно, в здравоохранение. На самом деле ожидается, что количество IoT-приложений для здравоохранения, таких как датчики качества воздуха и системы удаленного мониторинга пациентов, резко возрастёт.

Насколько успешно организация внедряет IoT — это совсем другой вопрос. На веб-семинаре Extreme было подчеркнуто, что менее половины проектов IoT проходят этап проверки концепции. Это согласуется с исследованиями, которые я провел в области IoT. Фактически, по мере того, как устройства IoT распространяются всё шире и включают более широкий набор подключенных конечных точек, процент незавершенных проектов увеличивается.

Это связано с тем, что IoT представляет собой сложную экосистему физических устройств, передающих данные по шлюзам, которые должны преобразовывать протоколы IoT во что-то, что сеть может понять. Затем данные должны быть агрегированы со всех подключенных конечных точек. Наконец, они должны храниться в центре обработки данных или в облаке, а затем распределяться и анализироваться.

Оптимизация и обработка ключевых данных — важная часть любого развертывания IoT, поскольку она позволяет организациям получить истинное представление о бизнесе. Для извлечения ценной информации из данных IoT требуются инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML). Такие инструменты могут не только анализировать огромные объемы данных от десятков тысяч подключенных устройств и датчиков, но также обнаруживать аномалии и угрозы безопасности.

Одним из самых серьезных препятствий для развертывания IoT является безопасность. Каждое устройство IoT, подключенное к сети, увеличивает вероятность атаки, потенциально предоставляя злоумышленникам точку входа в сеть. Помимо защиты устройств IoT важно, чтобы данные были зашифрованы как при передаче, так и в центре обработки данных или в облаке.

Однако сложно отследить каждое устройство, подключенное к корпоративной сети — возникает проблема, известная как теневой IoT, — и это делает устройства IoT более уязвимыми для программ-вирусов. Больницы часто становятся объектами атак этого типа. Но известно, что программы-вирусы поражают системы управления предприятием и даже критически важную инфраструктуру в некоторых сетях развертываниях IoT. Сфера кибербезопасности IoT постоянно меняется, и ожидается, что она будет усложняться по мере того, как все больше устройств подключается к корпоративным сетям.

Компании могут обеспечить безопасность сети IoT с помощью таких инструментов, как ExtremeCloud IQ, который идентифицирует все подключенные устройства и их данные аутентификации. После получения полного обзора устройств, подключающихся к сети, ExtremeCloud IQ применяет политики безопасности и контроль доступа для каждой категории устройств.

Компаниям также следует подумать о сегментировании своей сети, чтобы устройства IoT были отделены друг от друга и от основной ИТ-сети. Процесс может быть сложным, поскольку размещение устройств IoT в отдельных виртуальных локальных сетях (VLAN) требует ручной настройки. ExtremeCloud IQ автоматизирует этот процесс, изолируя устройства через защищенные сегменты как в проводных, так и в беспроводных сетях. Он также аутентифицирует устройства и контролирует доступ к корпоративной сети с помощью встроенной системы защиты от вторжений.

Последний компонент — это добавление прозрачности и интеллектуальных систем к подключенным устройствам и сетевому трафику с помощью аналитики на основе ИИ и ML. В среднем компании требуется месяц или больше, чтобы обнаружить нарушение. С помощью передовых инструментов предприятия могут выполнять подробный анализ, чтобы быстрее обнаруживать нарушения. Таким образом, при попытке взлома сетевые администраторы могут определить, когда это произошло и насколько серьезно.

Таким образом, IoT будет иметь большое влияние на то, как проектируются сети. Сети будущего должны быть более гибкими и интеллектуальными, чтобы анализировать все данные, генерируемые подключенными устройствами. Инвестируя в инструменты на основе ИИ и машинного обучения, компании могут лучше управлять своими системами IoT, делая прогнозы быстрее и точнее.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X