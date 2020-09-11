Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Выборы губернатора Ростовской области проходят при строгом соблюдении всех санитарных требований. Об этом сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров.

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"Участки обеспечены всем необходимым: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Резерв средств защиты предусмотрен не только для членов комиссий и голосующих, но и для наблюдателей и сотрудников полиции. Проводится регулярная дезинфекция помещений», — сказал Буров.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября в Ростовской области ждут избирателей 2 тыс. 610 избирательных участков. Наряду с выборами губернатора на Дону проходят выборы депутатов донского парламента, представительных органов муниципальных образований.