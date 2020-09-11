Бишкек, , 16:56 — REGNUM Последний месяц деятельности текущего созыва парламента Киргизии депутаты решили посвятить встречам с избирателями и их агитацией в преддверии парламентских выборов, назначенных на 4 октября. Об этом сообщил глава пресс-службы законодательного собрания Ибраим Нуракун уулу, пишет «Kaktus.media».

По его словам, киргизстанцы выражают недовольство в связи с тем, что хоть депутаты и не будут собираться на заседания парламента, но зарплаты за сентябрь им все же выплатят.

Представитель аппарата парламента отметил, что в соответствии с законом о статусе депутатов и регламентом законодательного собрания, встречи с избирателями в регионах являются одной из функций парламентариев, а потому засчитывается как часть их трудовой деятельности.

Напомним, ранее депутаты парламента Киргизии приняли решение не собираться на заседания законодательного собрания в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года. Последний месяц деятельности нынешнего созыва парламента они решили посвятить встречам с избирателями в регионах.