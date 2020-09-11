Сеул, , 15:44 — REGNUM 11 сентября представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В рамках диалога представители семи стран обсудили ситуацию в регионах и мире, а также обменялись мнениями о возобновлении обменов, разработке и распространении вакцины от коронавируса и проведенном саммите стран Восточной Азии (EAS).

Стороны также согласились с важностью и необходимостью регионального сотрудничества в рамках борьбы с COVID-19 и договорились продолжить консультации по данному вопросу в будущем.

Отметим, что это 12-я телефонная конференция представителей семи стран. Первая состоялась 20 марта.