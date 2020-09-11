Минск, , 14:29 — REGNUM «Везде будем делать упор на электричество», — заявил 11 сентября Александр Лукашенко, выступая в НАН Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Он сообщил также, что ждёт от белорусских ученых инновационных предложений по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться БелАЭС.

Читайте новости сюжета: Строительство АЭС в Белоруссии

Лукашенко подчеркнул: «Атомная электростанция — это прорыв, это часть нашей независимости».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он обратил внимание на последовательное наращивание и стимулирование потребления электроэнергии как для бытовых нужд, так и для отраслей народного хозяйства.

Также читайте аналитику сюжета: Поиски энергетической независимости от России