Москва, , 13:27 — REGNUM Лидер белорусского протеста Светлана Тихановская работает в сотрудничестве с поддерживающими её литовскими политиками. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Китая Ваном И.

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«Она, по-моему, всё о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. Ну… в общем, всё, что она заявляет публично, говорит о ней, о её планах, о её мыслях. Ну и, наверное, учитывая такие достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается то, что она находится в Вильнюсе, столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Белоруссии и её будущего», — заявил Лавров.