Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Генассаблея ООН должна установить дату проведения референдума, на котором народ Западной Сахары сможет вынести своё решение о праве на самоопределение. Об этом говорится в меморандуме по вопросу о Западной Сахаре, выпущенном Фронтом ПОЛИСАРИО Генеральной Ассамблеи ООН.

«Правовой и политический характер вопроса о Западной Сахаре как о процессе деколонизации, несомненно, ясен. Поэтому крайне важно, чтобы Генеральная Ассамблея установила дату проведения референдума о самоопределении, на котором народ Западной Сахары мог бы осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость в соответствии с доктриной ООН, касающейся деколонизации. Любая задержка с предоставлением сахарскому народу возможности осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость лишь осложнит ситуацию на местах и чревата дальнейшей дестабилизацией и без того нестабильной обстановки в регионе», — говорится в документе.

Отмечается также, что Африканский союз в качестве преемника Организации африканского единства остаётся полноправным партнером ООН и гарантом осуществления плана урегулирования ООН-ОАЕ: «Его решения, касающиеся процесса деколонизации Западной Сахары, последней колонии в Африке, должны быть полностью выполнены».

В ООН убеждены, что представители Марокко «вне всякого сомнения» продемонстрировали, что они «не желают избирать мирный и демократический путь к прочному урегулированию конфликта в Западной Сахаре». По мнению представителей организации, страна систематически нарушала предыдущие соглашения, в том числе одобренные Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей, и препятствовала всем усилиям международного сообщества по обеспечению деколонизации Западной Сахары.