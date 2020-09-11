Нью-Йорк, США, , 12:47 — REGNUM Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий для возобновления мирного процесса на территории Западной Сахары или для препятствования саботажа в этом вопросе со стороны Марокко. Об этом говорится в меморандуме по вопросу о Западной Сахаре, выпущенном Организацией Объединённых наций.

«После отставки бывшего личного посланника Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорста Келера в мае 2019 года Совет Безопасности ничего не сделал для возобновления мирного процесса ООН в Западной Сахаре или для того, чтобы помешать Марокко саботировать этот процесс. Напротив, Совет Безопасности стоял в стороне, когда Марокко, оккупационная сила для Западной Сахары, нагло участвовала в ряде дестабилизирующих и провокационных действий, включая, в частности, незаконное открытие так называемых «консульств» иностранными образованиями в оккупированной Западной Сахаре. Совет также не осудил вопиющие нарушения Марокко в вопросе режима прекращения огня и военного соглашения № 1. В результате весь мирный процесс ООН в Западной Сахаре был полностью парализован. Задержка с назначением нового личного посланника лишь усугубила это состояние», — говорится в документе.

Организация Объединенных Наций, как отмечается в меморандуме, до сих пор не смогла выполнить цель, ради которой была создана миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре, а именно — «провести свободный и справедливый референдум, на котором народ Западной Сахары мог бы осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость, положив тем самым конец деколонизации последней колонии в Африке».