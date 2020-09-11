Нью-Йорк, США, , 12:39 — REGNUM На сегодняшний день колониализм всё ещё существует в мире. Об этом говорится в меморандуме по вопросу о Западной Сахаре, выпущенном Фронтом ПОЛИСАРИО Генеральной Ассамблеи.

«Колониализм <…> еще далёк от своего завершения. По мере того как Третье международное десятилетие за искоренение колониализма подходит к своему концу, всё ещё остаются 17 несамоуправляющихся территорий, народы которых еще не реализовали своё право на самоопределение и независимость, включая Западную Сахару — последнюю колонию в Африке, включенную в список несамоуправляющихся территорий ООН с 1963 года», — говорится в документе.

В ООН напомнили, что деколонизация Западной Сахары была сорвана, когда Марокко вторглась на территорию этого региона 31 октября 1975 года в нарушение резолюций ООН и решения Международного суда от 16 октября 1975 года, который постановил, что между Марокко и Западной Сахарой никогда не существовало никаких связей в вопросе территориального суверенитета.

Представители ООН также напомнили о своей позиции в вопросе «незаконной оккупации и аннексии Марокко Западной Сахары, которая продолжается уже более 40 лет»: «Действительно, присутствие Марокко в Западной Сахаре было осуждено Советом Безопасности (резолюция №380 от 1975 года) и прямо квалифицировано как акт оккупации в резолюциях Генеральной Ассамблеи (резолюция №34/37 от 1979 года и резолюция №35/19 от 1980 года)».