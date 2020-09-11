Минск, , 12:34 — REGNUM Несколько человек, из числа пришедших поддержать участников стачкома ОАО «Беларуськалий» к зданию Минского областного суда, задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Об этом 11 сентября сообщает правозащитный центр «Весна».

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"Люди пришли поддержать членов стачкома, уже задержаны два человека», — говорится в сообщении.

При этом в настоящее время в Минском областном суде идет заседание о забастовке на «Беларуськалии» по иску владельцев предприятия, которое потребовало признать последнюю акцию, прошедшую 17 августа на предприятии и приведшую к недолгой остановке производства, незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что координационный совет белорусской оппозиции планирует провести изменение регламента, согласно текущей редакции которого в организации не могут состоять люди, находящиеся за пределами Белоруссии.