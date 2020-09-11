Гавана, , 02:34 — REGNUM Бесчеловечным назвал торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы, продлённое президентом США Дональдом Трампом ещё на год, президент Острова Свободы Мигель Диас-Канель. Об этом 10 сентября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Трамп продлевает действие закона о торговле с врагом ещё на год, что продолжает блокаду Кубы. Блокада и преследования усиливаются, гнев и зло возрастают. Бесчеловечная и жестокая блокада. Но здесь никто не сдаётся», — написал Диас-Канель.

По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррильи, продлённые США ограничительные меры в отношении острова «нанесут серьёзный ущерб» независимой стране, но «не смогут уничтожить Кубу».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение продлить действующие в отношении Кубы санкции ещё на год — до 14 сентября 2021 года.

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