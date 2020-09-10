Париж, , 19:15 — REGNUM Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли совершила визит в Индию с целью продвижения продукции французской военной отрасли. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Истребитель «Рафаль» Ronnie Macdonald

«Дипломатический, стратегический и торговый визит» министра Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в Индию увенчался продажей индийской стороне пяти французских истребителей «Рафаль».

"Сегодня мы открываемых новую страницу в отношениях Франции и Индии в области обороны», — заявила Парли, выступая на базе ВВС «Амбала», расположенной на севере Индии недалеко от границы с Пакистаном и Китаем. Перед этим она присутствовала на демонстрационном полете французского боевого самолета, пилотируемого индийцем.

Это уже третий Визит Парли в Индию в этом году. Это «отражает устойчивость франко-индийского сотрудничества в области обороны. Появление «Рафаля» в арсенале наших военно-воздушных сил — очень важный момент для Индии», — написал на своей официальной странице в «Твиттере» министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индии не позднее октября 2020 года объявит тендер на строительство шести неатомных подводных лодок «Проекта-75(I)».

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