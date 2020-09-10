Москва, , 13:07 — REGNUM Совещание по вопросам, связанным с экономикой, где особое внимание будет обращено на темы восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции, проведет 10 сентября президент России Владимир Путин. Об этом 10 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Будет совещание по экономическим вопросам. Речь пойдет прежде всего о том, как экономика страны проходит «ковидный» период, как идет процесс восстановления после самой острой фазы кризиса», — заявил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков отметил, что на данном совещании будет уделено особое внимание вопросам занятости и безработицы и указал, что также будут обсуждаться другие аспекты экономической жизни России.

Помимо этого, он рассказал, что в совещании будут участвовать председатель правительства Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность инкорпорации Белоруссии.