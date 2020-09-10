Минск, , 12:03 — REGNUM В последние дни Россия и Белоруссия смогли в значительной степени продвинуться в разрешении накопившихся задач и проблем между двумя государствами. Об этом 10 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с послом РФ Дмитрием Мезенцевым.

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

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По словам белорусского лидера, приводимым агентством БелТА, и Белоруссия, и посольство России в стране «проживают в конкретных условиях», и российскому послу, по мнению Лукашенко, хороша видна ситуация в республике.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией», — заявил белорусский лидер.

Также он выразил надежду на то, что такая динамика в отношениях двух стран будет сохранена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть».