Милан, Италия, , 20:03 — REGNUM Заразившийся коронавирусом лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в среду, 9 сентября, позвонил своим коллегам, участвовавшим в партийной конференции, и призвал их неукоснительно соблюдать утвержденные правительством санитарные правила.

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Коронавирус Берлускони назвал «самым ужасным испытанием» в своей жизни.

Экс-премьер Италии был госпитализирован в миланскую больницу 4 сентября. На фоне коронавируса врачи выявили у него двустороннюю пневмонию. Состояние 83-летнего политика стабильно, врачи говорят о некотором улучшении.

По данным на 9 сентября в Италии умерли 35 577 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 14 (днем ранее — на 10). Выздоровели 211 272 человека, за сутки этот показатель увеличился на 471 (днем ранее — на 563). Число подтвержденных носителей выросло на 1434 (днем ранее — на 1370). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 281 583.

В настоящее время заражены 34 734 человека — на 945 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже пять недель, за это время оно увеличилось почти втрое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.