Минск, , 13:55 — REGNUM К словам Светланы Тихановской нет и не может быть никакого доверия, всю степень своей «независимости» от Запада она показала сразу после проведения выборов в Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 сентября, комментируя обращение Тихановской к гражданам России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Как сообщалось ранее, бывший кандидат в президенты Белоруссии в своем обращении назвала народы двух стран братскими и отметила, что действия белорусской оппозиции никогда не были направлены против России.

Читайте также: Тихановская записала обращение к гражданам РФ

«К словам Тихановской нет и не может быть никакого доверия. Зачем она всё это нам говорит? Чтобы мы пожалели тех, кто выступает в Белоруссии против Лукашенко? Чтобы Россия согласилась отступить ещё на 500 километров на восток? Или чтобы мы осудили «российскую пропаганду вокруг Белоруссии»?

Она, видимо, всерьёз думает, что в России поверили, что белорусы настолько глупы, что на выборах президента своей страны могли отдать свои голоса персонажу её типа. Пусть разуверится: не поверили!

Степень поддержки, которой накануне выборов пользовался в Белоруссии Александр Лукашенко, в России хорошо известна. Это была и остаётся широкая поддержка.

Насколько другие кандидаты на президентский пост были «независимыми», мы тоже увидели, причём сразу по завершении голосования. Все они полностью зависимы от Европейского союза и США, действуя по указке этих враждебных нашей стране сил.