Москва, , 13:56 — REGNUM Россия выступает за то, чтобы диалог между властями Белоруссии и общественно-политическими силами республики был начат. Об этом 9 сентября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы выступаем последовательно за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между правительством и представителями широких общественных кругов, профсоюзов, студенчества и различных политических общественных движений», — сказал он.

Также глава МИД России подчеркнул, что возможность для создания такого рода платформы для диалога есть.

Кроме того, Лавров в очередной раз обратил внимание на то, что белорусский президент Александра Лукашенко предложил провести конституционную реформу в республике.

«Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества. Я убежден, что это будет отвечать интересам белорусского народа, белорусского государства. Но если это будет в интересах белорусов, то это будет и в интересах РФ», — заявил министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в Белоруссии не наблюдается достаточного количества внутренних причин для «цветной революции».