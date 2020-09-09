Вашингтон, 9 сентября 2020, 06:43 — REGNUM Работу президента США Дональда Трампа в начале сентября 2020 года одобряли 47% американцев, опрошенных совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, сообщили 8 сентября в издании.
Показатель одобрения стал максимальным с начала июня 2020 года, когда положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.
Вместе с тем 53% жителей США высказали неудовлетворённость работой Трампа.
Исследование проводилось с 5 по 8 сентября. В нём приняли участие 2832 респондентов — зарегистрированных избирателей США. Погрешность по нему составляет около 1,8 процентного пункта.
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