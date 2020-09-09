Москва, , 06:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос реструктуризации государственного долга Белоруссии перед РФ, заявил 9 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, тема госдолга станет одним из «актуальных вопросов», которые требуют обсуждения в условиях, когда Белоруссия переживает «непростые дни».

«Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что визит Лукашенко в Москву может состояться «в ближайшие дни». Источники в Кремле называли дату 14 сентября.

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