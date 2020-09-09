Москва, , 05:59 — REGNUM В Кремле не планируют встреч президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до окончания президентских выборов в США, заявил 9 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, при необходимости одна из сторон может инициировать телефонный разговор, чтобы обсудить текущие вопросы.

Добавим, в 2020 году Путин и Трамп провели восемь телефонных разговоров. В двух случаях в них принимал участие король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

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