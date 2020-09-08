Москва, , 22:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В связи с пандемией коронавируса юбилейная сессия ГА ООН будет проходить в онлайн-формате, таким образом российский лидер не поедет в Нью-Йорк для участия в ней. Путин выступит на мероприятии в форме видеообращения.

Сообщается, что после завершения участия в сессии президента и его помощника Юрия Ушакова российскую делегацию продолжит возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что основное внимание в своем выступлении президент России намерен сосредоточить на «беспрецедентном вызове», который бросил миру коронавирус, и «тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила».

В состав российской делегации также вошли главы комитетов Государственной думы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Константин Косачев, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков и другие.

Напомним, 75-я сессия Генассамблеи ООН будет проходить с 22 по 29 сентября. Владимир Путин в последний раз выступал с трибуны ООН в 2015 году.