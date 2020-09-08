Вашингтон, , 15:17 — REGNUM США включили Индонезию в список нежелательных для посещения стран из-за высокого риска заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что соответствующий запрет был введен из-за все более ограниченной доступности медицинских услуг в Индонезии, а также большого числа новых случаев заражения на территории страны.

Помимо США, ряд стран, таких как Австралия и Австрия, также рекомендуют своим гражданам отказаться от поездок в Индонезию.

Напомним, по состоянию на 8 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 200 035 носителей SARS-CoV-2 и зарегистрировано 8230 случаев смерти.

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