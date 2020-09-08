Москва, , 13:45 — REGNUM Руководство Германии блефует, когда заявляет о якобы имеющихся доказательствах причастности российских властей к «отравлению» оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 8 сентября на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о большом количестве свидетельств того, что власти РФ причастны к внезапному ухудшению состояния здоровья блогера. При этом германская сторона не предоставляет России никаких данных о произошедшем с Навальным.

«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа Навальный находится под наблюдением германских врачей. По их версии, блогер подвергся действию боевого яда группы «Новичок».

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