Варшава, , 12:18 — REGNUM Белорусы, проживающие в Польше, открыли Центр белорусской солидарности. Тем самым активисты решили поддержать репрессированных соотечественников. Об этом сообщает Rzecz pospolita.

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Новая организация объединяет белорусские организации со всего мира. Находящиеся в Польше непосредственно участвуют в работе проекта, в то время как белорусы из третьих стран оказывают финансовую и информационную помощь проекту. В частности, участие принимают: ассоциация «Белорусский молодежный центр», фонд «Белорусская инициатива», инициатива «Белорусская национальная память», Союз за демократию в Беларуси, Белорусский Свободный театр, проект «Без границ» и новые белорусские инициативы, такие как BY_help, которые недавно собрали почти 3 миллиона долларов США для помощь репрессированным. В финансировании также приняли участие и ряд фондов ЕС: Linking Media, «Свободная пресса для Восточной Европы» и др.

Белорусский центр солидарности в Варшаве сосредоточится, в основном, на помощи репрессированным белорусам, которые, в частности, спасаются бегством по политическим причинам в Польшу. Соучредитель центра Алина Кущик пояснила журналистам, что более двадцати белорусов, бежавших из страны, уже воспользовались помощью центра.

Первая помощь сейчас сосредоточена на том, как максимально быстро отправить прибывающих людей на карантин, снять квартиру или общежитие, а также оказать материальную помощь. Центр также планирует заниматься поиском для этих людей работы, организацией курсов польского языка.