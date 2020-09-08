Вашингтон, 8 сентября 2020, 04:38 — REGNUM Извинения в связи со лживыми заявлениями, касающихся американской вакцины против нового коронавируса, должны принести кандидаты на пост президента и вице-президента США от демократов Джо Байден и Камала Харрис. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге.
Американский лидер считает, что его соперники по выборной гонке пытаются использовать ситуацию с препаратом в своих политических целях.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Дональд Трамп заявил, что американская вакцина против коронавируса может быть готова к выпуску в октябре этого года.
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