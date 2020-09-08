Вашингтон, 8 сентября 2020, 04:38 — REGNUM Извинения в связи со лживыми заявлениями, касающихся американской вакцины против нового коронавируса, должны принести кандидаты на пост президента и вице-президента США от демократов Джо Байден и Камала Харрис. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге.

Американский лидер считает, что его соперники по выборной гонке пытаются использовать ситуацию с препаратом в своих политических целях.

«Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордные сроки. Байден и его очень либеральная напарница по выборам, самая либеральная в Конгрессе, невежественная, по моему мнению, обязаны немедленно принести извинения за свою антивакцинную риторику, которую они продвигают сейчас, говоря об опасности для жизни… Это политическая ложь, они скажут что угодно…».
Дональд Трамп

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Дональд Трамп заявил, что американская вакцина против коронавируса может быть готова к выпуску в октябре этого года.

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