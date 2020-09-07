Приштина, , 23:27 — REGNUM Специальный трибунал по Косово в Гааге 7 сентября вызвал для дачи показаний в качестве подозреваемого депутата парламента Косово из рядов Демократической партии Косово и бывшего бойца УЧК (албанская Армия освобождения Косово) Ферата Шалю.

Об этом сообщил сам Шаля на своей странице в социальной сети Facebook. Политик опубликовал свою фотографию в форме УЧК с ребенком и написал, что горд, что ему выпала честь сражаться за Косово, УЧК и свою семью.

Напомним, миссией Специального трибунала по Косово в Гааге является расследование преступлений бойцов УЧК против человечности, в том числе преступлений против сербского мирного населения.

В июне трибунал опубликовал обвинительный акт в отношении политического лидера УЧК, президента Косово Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово, бывшего главы разведслужбы УЧК, Кадри Весели — бывшего, а 3 сентября — в отношении бывшего начальника штаба УЧК Агима Чеку.

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