Токио, , 07:44 — REGNUM Премьер-министр Маврикия Правинд Кумар Джагнот в разговоре с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 7 сентября сказал, что благодарен японскому правительству за помощь в ликвидации крупного разлива нефти. Он также отметил, что правительство Японии не несёт ответственности за аварию. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Это был первый для министра иностранных дел Японии телефонный разговор с пострадавшей стороной после утечки нефти с японского грузового судна в июле. Переговоры проводились по инициативе Японии.

По словам Мотэги, премьер-министр попросил Японию продолжать помощь по восстановлению экологии и экономики, пострадавшим после аварии. Глава МИД Японии пообещал оказать долгосрочную помощь Маврикию, включая поддержку местных рыбаков и мер по предотвращению подобных аварий.

Конкретный объем японской помощи Маврикию в телефонных переговорах не обсуждался. Однако известно, что на поддержку местных рыбаков Япония потратит $34 млн.

Кроме того, Маврикий намерен потребовать компенсацию от японской компании Nagashiki Shipping, владельца судна, с которого произошла утечка.

Напомним, судно Wakashio село на мель 25 июля. Позже с него разлилось более 1000 тонн нефти. 7 августа Маврикий объявил чрезвычайное положение из-за экологических проблем. Япония уже направила три команды экспертов, которые помогают в ликвидации нефти и оценке ущерба для окружающей среды.