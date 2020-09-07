Джакарта, , 13:24 — REGNUM В Индонезии назвали преимущество государства перед странами-членами Исламской организации сотрудничества (ОИС) в разработке вакцины против COVID-19, сообщает Kompas.

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«Превосходство Индонезии среди стран-членов ОИC состоит в том, что Индонезия официально признана центром передового опыта в области вакцинации», — говорится в заявлении министерства исследований и технологий страны.

Известно, что Индонезия стала центром исследований и биотехнологий в ОИС с 14 мая 2018 года. Это подтверждает резолюция шестой встречи исламской конференции министров здравоохранения в Джидде (Саудовская Аравия) 6−7 декабря 2017 года.

«Только Индонезия из стран ОИС смогла экспортировать вакцину против полиомиелита в более чем в 118 стран», — отметили в министерстве исследований и технологий Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Индонезии выявили 196 989 носителей SARS-CoV-2 и 8130 случаев смерти.

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