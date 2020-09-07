Джакарта, , 08:50 — REGNUM Правительство Малайзии депортировало в общей сложности 131 гражданина Индонезии из центра временного содержания в городе Тавау, расположенном на острове Калимантан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Индонезии пояснили, что индонезийские граждане были задержаны в Малайзии за различные правонарушения, включая, злоупотребление наркотиками.

Известно, что перед возвращением в Индонезию граждане прошли экспресс-тест на COVID-19.

Напомним, за 2020 год власти Малайзии депортировали на родину 1137 индонезийских граждан.

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