Москва, , 06:18 — REGNUM «Отравленного» оппозиционера Алексея Навального Запад пестует, потому что тот «свой» и это демонстрация того, что «своих» он будет поддерживать всегда, а Россия поддерживает не своих, а пытается купить «чужих», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Почему с Навальным так, а с другими по-другому? Потому что Запад точно знает, кто свой, а кто чужой. И когда он свой, он умеет его поддержать. А теперь я спрашиваю Россию…», — заявил Кургинян.

Далее он привел историю том, как имел диалог с одним из представителей российской спецслужбистской элиты в одной из стран Туркестана в момент гражданской войны. Данный чин сообщал, как именно он будет организовать потоки (тех или иных «материальных ценностей» на продажу) посредством устройства военных конфликтов при стравливании группировок. И для него Россия была нужна исключительно как инструмент организации этих «потоков» и ничего больше.

«Я однажды присутствовал на очень высоком совещании, на котором я вышел, хлопнув дверью и больше в этих совещаниях не принимал участия. Когда один покойный журналист сказал: «Да чего нам с патриотической оппозицией иметь дело, они и так с нами будут. А покупать надо тех и лизать надо тем…». И это было высказано как кремлевская позиция… Когда мы говорим «мы» мы имеем в виду людей, которые за любой бизнес в этой Белоруссии продадут национальные интересы?», — заявил Кургинян

По его словам, вопрос заключается в том, дождемся ли мы того момента, когда в российской элите появится национальный консенсус, где национальные интересы будут стоять выше бизнес-интересов. Пока же есть в обществе и элите есть понимание, что «Запад своих не бросает», поэтому нужно становиться на его позиции, вся элита будет склоняться больше к Западу, чем к российской власти.