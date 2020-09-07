Токио, , 06:55 — REGNUM В Япония 7 сентября стартовала официальная кампания по выбору лидера новой крупнейшей оппозиционной партии, сообщает агентство Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии объединились две оппозиционные партии, — Конституционно-демократическая партия и Демократическая партия для народа — сформировав крупнейших оппозиционную силу, противостоящую правящей коалиции — Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее партнера партии Комэйто. В новую партию войдут 149 депутатов, а название и лидера определят к 10 сентября.

Кандидатами на пост лидера новой партии выступили Юкио Эдано, возглавлявший Конституционно-демократическую партию, и Кэнто Идзуми от Демократической партии для народа. Глава последней Юитиро Тамаки не поддерживает образование новой партии и не участвует в выборах.

Считается, что в этой гонке Эдано одержит верх, так как его партия более многочисленная.

Он предлагает стимулировать экономику за счёт временного снижения или отмены налога на потребление. Кроме того, он собирается освободить людей, зарабатывающих менее $94 000 от уплаты подоходного налога и распределить около $100 в месяц среди людей с низкими доходами. Эдано также хотел бы сохранить название своей партии в качестве названия новой.

Идзуми также предлагает отменить налог на потребление, который в Японии составляет 10%, до окончания пандемии. Кроме того, он стремится избавить страну от атомных электростанций.

Новая партия имеет огромные политические амбиции и будет стремиться к вытеснению ЛДП с правящей позиции.