Пхеньян, , 17:38 — REGNUM В Северной Корее местные чиновники наказаны за неспособность «защитить» жителей от тайфуна «Майсак», повлекшего за собой десятки жертв. Об этом 5 сентября сообщила газета правящей партии КНДР.

По информации газеты Rodong Sinmun, чиновники не выполняли приказы Трудовой партии Кореи и не принимали надлежащие меры по эвакуации жителей. В частности, они не смогли определить здания, которым угрожает опасность.

5 сентября северокорейские СМИ впервые сообщили о жертвах тайфуна, прошедшего по Корейскому полуострову 2 и 3 сентября. Тайфун «Майсак» унёс жизни людей в городе Вонсан и провинции Канвон на востоке страны.