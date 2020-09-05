Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Радикальные группировки с Украины вовлечены в организацию протестов в Белоруссии, заявил 4 сентября заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальной встрече Совбеза ООН.

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«Я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины», — сказал российский дипломат.

По словам Полянского, основная роль в этом процессе принадлежит националистическим и неонацистским группировкам.

Ранее Полянский сообщил, что ситуация в Белоруссии после президентских выборов не должна обсуждаться в Совете Безопасности ООН, поскольку является внутренним делом республики.

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