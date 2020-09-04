Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Выведенный на околоземную орбиту китайский многоразовый испытательный космический корабль обнаружен системами слежения ВВС США, сообщает 4 сентября интернет-портал space-track.org.

По данным военных США, аппарат, обозначенный в международном каталоге космических объектов как 2020−063А под номером 46 389, находится на орбите высотой от 332 до 348 км.

По мнению ряда экспертов, аппарат может являться аналогом американского военного космического челнока X-37B, назначение которого США держат под строжайшим секретом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Китай вывел в космос многоразовый космический аппарат. При этом было заявлено, что его основное назначение заключается в проведении ряда экспериментов и испытаний технологий многократных космических полетов.

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