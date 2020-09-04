Казань, , 14:57 — REGNUM Сегодня, 4 сентября, глава МЧС России Евгений Зиничев находится в Татарии с рабочей поездкой. На встрече с главой республики Рустамом Миннихановым обсуждались вопросы деятельности министерства в Татарии, обеспечение безопасности граждан и территории. Рустам Минниханов вручил Евгению Зиничеву медаль «100 лет образования ТАССР».

Основной целью поездки Евгения Зиничева стало проведение выездного координационного совещания о готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Татарии к действиям по предназначению и посещение нескольких предприятий, расположенных на территории региона.

Кроме того, глава МЧС РФ посетил Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), где Зиничеву доложили о ходе работ по изготовлению вертолета Ми-8МТВ-1 в интересах МЧС РФ в рамках заключенного в июне 2020 года контракта. Главный спасатель страны побывал также на ПАО «КамАЗ», где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества МЧС России и предприятия.

ИА REGNUM напоминает, 4 августа с рабочим визитом в Казань приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Совместно с главой республики Рустамом Миннихановым делегация посещала цех окончательной сборки самолетов Ту-160 на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова.

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