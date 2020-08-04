Казань, , 15:15 — REGNUM С рабочим визитом в Казань во вторник, 4 августа, прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Совместно с главой республики Рустамом Миннихановым делегация направилась в цех окончательной сборки самолетов Ту-160 на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова. Об этом рассказала руководитель пресс-служба главы РТ Лилия Галимова.

Поездка ранее не анонсировалась. На заводе осуществляют капремонт и модернизацию самолетов стратегической авиации.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2018 года Сергей Шойгу посещал завод, где он совместно с президентом РФ Владимиром Путиным наблюдал за первым демонстрационным полетом модернизированного Ту-160М.

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