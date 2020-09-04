Киев, 4 сентября 2020, 14:21 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев опубликовал документы, подтверждающие причастность украинских спецслужб к истории с задержанием 33-х российских граждан под Минском. Копии документов опубликованы 4 сентября на странице политика в социальной сети Facebook.
Во время брифинга в Верховной раде парламентарий заявил, что существует полный пакет документов в отношении каждого из ранее задержанных в Белоруссии граждан РФ. Бумаги подписаны старшим следователем СБУ и представителем офиса генерального прокурора Украины.
Он потребовал от Верховной рады немедленно создать временную следственную комиссию, которая должна выяснить, кто виновен в провале операции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что информация о провале спецоперации украинских спецслужб по задержанию граждан РФ является попыткой расколоть украинское общество. Кроме того, все украинские спецслужбы опровергли информацию о проведении данной операции.
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