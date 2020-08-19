Киев, , 11:06 — REGNUM Информация о провале спецоперации украинских спецслужб по задержанию граждан РФ, называемых участниками «частной военной компании «Вагнер», является попыткой расколоть украинское общество. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 19 августа в комментарии изданию «Левый берег».

Он напомнил, что информация о причастности украинских спецслужб к задержанию 33 граждан РФ в Белоруссии изначально появилась в российских СМИ.

«Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», — заявил Ермак.

Чиновник отметил, что сообщение украинских СМИ о том, что он якобы предлагал перенести операцию по задержанию «вагнеровцев» из-за возможного срыва обмена пленными с Донбассом, не соответствует действительности.

Ермак добавил, что ему ничего не известно о том, что после провала спецоперации бывший начальник украинской разведки Василий Бурба требовал проверить на полиграфе тех, кто знал о её проведении.

«Убеждён, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой — раскол украинского общества», — подчеркнул глава офиса президента Украины.

Напомним, ранее в издании «Украинская правда» был опубликован материал, подтверждающий информацию «Комсомольской правды». Журналисты выяснили, что украинские спецслужбы планировали задержать граждан России, летевших из Белоруссии в Турцию, во время экстренной посадки самолёта на территории Украины. Спецоперация провалилась якобы из-за того, что во время совещания руководства Украины Ермак попросил её перенести, а позже кто-то из участников совещания допустил утечку информации.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Задержанных в Минске граждан РФ обманом заманили в Белоруссию