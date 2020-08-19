Киев, 19 августа 2020, 11:06 — REGNUM Информация о провале спецоперации украинских спецслужб по задержанию граждан РФ, называемых участниками «частной военной компании «Вагнер», является попыткой расколоть украинское общество. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 19 августа в комментарии изданию «Левый берег».
Он напомнил, что информация о причастности украинских спецслужб к задержанию 33 граждан РФ в Белоруссии изначально появилась в российских СМИ.
Чиновник отметил, что сообщение украинских СМИ о том, что он якобы предлагал перенести операцию по задержанию «вагнеровцев» из-за возможного срыва обмена пленными с Донбассом, не соответствует действительности.
Ермак добавил, что ему ничего не известно о том, что после провала спецоперации бывший начальник украинской разведки Василий Бурба требовал проверить на полиграфе тех, кто знал о её проведении.
Напомним, ранее в издании «Украинская правда» был опубликован материал, подтверждающий информацию «Комсомольской правды». Журналисты выяснили, что украинские спецслужбы планировали задержать граждан России, летевших из Белоруссии в Турцию, во время экстренной посадки самолёта на территории Украины. Спецоперация провалилась якобы из-за того, что во время совещания руководства Украины Ермак попросил её перенести, а позже кто-то из участников совещания допустил утечку информации.
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