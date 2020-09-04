Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Хищение материалов лаборатории Лугара о борьбе с коронавирусом в ходе кибератаки на минздрав Грузии могли совершить российские спецслужбы. Такое предположение, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили.

«С большой вероятностью, я думаю, кибератака организована российскими спецслужбами. Это часть гибридной войны», — сказал журналистам Сесиашвили.

По его мнению, целью российских спецслужб является распространение дезинформации. Для чего это могло быть нужно спецслужбам, депутат не рассказал.

Напомним, 3 сентября в МВД заявили, что спецслужбы «одного из иностранных государств» похитили данные из биолаборатории Лугара, а потом разместили их в открытом доступе. В ведомстве заявили, что аутентичные материалы там якобы смешаны со сфальсифицированными.

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