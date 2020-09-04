Сараево, , 07:49 — REGNUM В интервью боснийской газете 3 сентября посол Йохан Сатлер, глава делегации Европейского союза в Сараево и специальный представитель для Боснии и Герцеговины, заявил, что необходимо, чтобы боснийское правительство контролировало миграцию по всей стране, а не только в двух кантонах.

Как сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 3 сентября, Йохан Сатлер подчеркнул:

«Я понимаю граждан Унско-санского кантона и других провинций Боснии, потому что так нечестно. Есть и другие части страны, которые могли бы принимать мигрантов у себя. Но в них бы государству тоже пришлось принимать меры для контроля над мигрантами».

Однако посол ЕС не дал никаких комментариев по поводу затягивания выплаты 250 миллионов евро Европейским союзом Боснии и Герцеговине в качестве помощи в решении проблемы с мигрантами.