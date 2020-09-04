Лондон, , 11:39 — REGNUM Сегодня Банк Ирландии (Bank of Ireland Group plc) запустил так называемую схему размещения зеленых облигаций (Green Bond Framework). Топ-менеджмент банка считает, что это является важным шагом на пути к финансовой устойчивости. Схема предназначена для поддержки клиентов, направивших свой бизнес на устойчивое развитие и на сокращение углеродного следа. Об этом сегодня сообщает портал marketscreener.com

Схема позволит Банку выпускать зеленые облигации и финансировать дополнительные проекты в области возобновляемых источников энергии, «зелёных» зданий и экологически чистого транспорта. Эта инициатива является следующим шагом после открытия в прошлом году Фонда устойчивого финансирования банка, который на сегодняшний день предоставил около €600 млн в виде зеленых кредитов домовладельцам и предприятиям.

Банк Ирландии также снизил углеродоемкость в рамках своей собственной деятельности на 40% с 2011 года. Улучшение профиля ответственного и устойчивого бизнеса Банка было отмечено повышенным рейтингом от Sustainalytics, мирового лидера в области консультирования по вопросам устойчивого развития и рейтингов ESG.

Банк Ирландии подписал Принципы ответственного банковского дела ООН в 2019 году и поддержал Целевую группу по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD) в 2020 году, что свидетельствует о стремлении банка помочь в устранении климатических рисков. Недавно согласованная правительством Ирландии программа устанавливает для государства высокие цели по сокращению вдвое выбросов углерода в течение следующего десятилетия.

Марк Спейн, директор по стратегии Банка Ирландии, сказал:

« Когда мы подписали Принципы ответственного банковского дела Организации Объединенных Наций, мы тем самым заявили о своём намерении играть ключевую роль в глобальном стремлении к более ответственным банковским операциям. С тех пор мы добились больших успехов, предоставив почти €600 млн в виде зеленых ссуд и ипотечных кредитов по всей Ирландии и добились значительных успехов в преобразовании нашей собственной деятельности и сокращения выбросов углекислого газа. Мы рады, что эти улучшения были отмечены в этом году благодаря повышенному рейтингу компании Sustainalytics, мирового лидера в области исследований и рейтингов ESG и корпоративного управления ».

По словам Марка Спейна, цель банка — стать национальным банком-чемпионом Ирландии по ответственному и устойчивому ведению бизнеса для обеспечения процветания клиентов, коллег и сообществ. Стремление Банка поддерживать низкоуглеродную экономику требует финансирования, и новая схема в конечном итоге позволяет Банку финансировать больше проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата за счет сокращения выбросов углерода.

Инициативы Банка Ирландии в области ответственного и устойчивого бизнеса включают:

увеличение целевго показателя сокращения углеродоемкости до 50% к 2030 году (по сравнению с базовым уровнем 2011 года);

пополнение Фонда устойчивого финансирования до €2 млрд, средства из которого пойдут на поощрение и вознаграждение энергоэффективных домов, на инвестиции в более старые объекты недвижимости для улучшения показателей устойчивости, а также на инвестиции на обеспечение энергоэффективности сельского хозяйства;

появление первой в Ирландии зеленой процентной ставки по ипотеке — заемщики могут получить скидку на фиксированные процентные ставки для финансирования покупки, строительства или ремонта жилых домов с высоким рейтингом энергоэффективности;

запуск кредитных продуктов со скидкой на суммы от €2000 до €65 000 на благоустройство «зеленого дома», предназначенных для финансирования модернизации энергоэффективного оборудования;

кредиты для «зеленого» бизнеса со скидкой, предлагаемые предприятиям, которые хотят реализовать инициативы по энергосбережению, чтобы снизить свои затраты на электроэнергию и уменьшить свой углеродный след;

финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии, которые на сегодняшний день обеспечили электричеством, производимым из возобновляемых источников, 468 000 домов.

Банк Ирландии — один из крупнейших банков государства. Банк входит в число четырёх банков, выпускающих банкноты для Северной Ирландии, входящей в состав Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В июле этого года Центральный банк Ирландии сделал выговор и оштрафовал Банк Ирландии (BankofIreland, BOI) за нарушения Регламента Европейских сообществ (Рынки финансовых инструментов) 2007 года (MiFID) на €2 370 000 евро за инцидент с кибер-мошенничеством, произошедшем еще в 2014 году.

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