Лилонгве, , 11:48 — REGNUM Новый президент Малави Лазарус Чаквера вновь назначил Винсента Нундве на пост главнокомандующего армией страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

Нундве был уволен предшественником Чаквеоы после того, как военнослужащие встали на защиту протестующих, оспаривающих результаты выборов, омраченные мошенничеством.

Чаквера заявил, что назначение генерала Винсента Нундве командующим Силами обороны Малави вступило в силу немедленно.

Бурные протесты потрясли южноафриканскую страну в мае 2019 года после спорного переизбрания Питера Мутарики. Позже эти выборы были отменены коллегией из пяти главных судей из-за нарушений и были назначены повторные выборы в течение пяти месяцев. Чаквера одержал победу на новых выборах.

Генерал Нундве в то время заявил на пресс-конференции, что армия должна играть определённую роль в поддержании конституционного порядка.

Президент Чаквера во вторник, 1 сентября, заявил, что увольнение генерала было «безосновательным».

"Моя цель — сгладить последствия несправедливого решения в отношении всей нашей армии как профессионального учреждения», — сказал он в своем обращении к прессе.

Судьба заместителя генерала Нундве, генерала Питера Наматанги, до сих пор неясна, однако президент заявил, что он вскоре соберёт Совет обороны для обсуждения назначения нового заместителя командующего.