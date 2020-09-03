Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Взвод Национальной гвардии вооружённых сил Грузии был направлен в Центрально-Африканскую Республику для участия в миротворческой миссии Евросоюза EUTM RCA. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

По данным ведомства, перед отправкой военнослужащих проводили в торжественной обстановке на военном аэродроме в Алексеевке возле Тбилиси. Кроме командования Национальной гвардии, на церемонии присутствовал военный атташе Франции в Грузии подполковник Дэнни Питт.

Грузинские военнослужащие отправились в командировку на полгода. Там они сменят своих соотечественников. Это уже шестая миссия в рамках EUTM RCA, которая проводится в ЦАР с 2017 года.

Стоит отметить, что в ЦАР с 2013 года длится гражданская война. Евросоюз проводит там миротворческие миссии с 2014 года. Грузинские власти сразу заявили о желании в них участвовать.