Джакарта, , 09:52 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии отреагировали на план Китая по строительству военной базы в стране, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что Китай намерен построить логистическую сеть, которая могла бы покрыть большую часть Индийского океана.

В отчете министерства обороны США говорится, что Индонезия станет объектом размещения военной логистики Китая. КНР рассматривает Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку и другие страны Африки и Центральной Азии как подходящие места для размещения объектов военной логистики.

«Свободная и активная внешняя политика Индонезии не открывает свои пространства для военного сотрудничества с какой-либо страной», — заявил представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии вызвало временного поверенного в делах посольств Швеции и Норвегии, чтобы выразить критику властей Индонезии в отношении осквернения Корана в обеих странах.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии вызвал временного поверенного в делах Швеции и Норвегии

Читайте развитие сюжета: Компания из Австралии хочет развивать зеленую экономику в Индонезии