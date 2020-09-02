Москва, , 16:28 — REGNUM Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийства предпринимателя Евгения Зоря, не признал своей вины, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сергей Фургал Kremlin.ru

Напомним, ранее сегодня, 2 сентября, Следственный комитет РФ предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зоря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля СКР заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к организации двух убийств и одного покушения на убийство.

Фургал обвиняется в организации убийств Зоря и другого предпринимателя — Олега Булатова. Также его обвиняют в покушении убийство Александра Смольного.

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