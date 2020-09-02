Москва, , 12:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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»Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 3 сентября запланирован визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Белоруссию.