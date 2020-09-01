Москва, , 19:17 — REGNUM Вероятность второго тура губернаторских выборов в Иркутской области минимизирована, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Тенденция такова, что временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Кобзев укрепляется. Его рассматривают как символ стабильности», — отметил Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его мнению, в сознании жителей Иркутской области Игорь Кобзев — президентский ставленник, «а после чехарды с Сергеем Левченко на Игоря Кобзева смотрят как на человека, который в связи с центром и не собирается противопоставлять свою оппозиционность развитию региона. А курс на стабильность для населения Иркутской области, особенно после пандемии, объективно выходит на первый план».

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«Возрастает рациональность голосования. Пандемия встряхнула мозги. Отключилась тема: «Я назло мамке отморожу уши». Это скучно — как Вячеслав Шпорт в Хабаровском крае, или слишком авторитарно, как Светлана Орлова во Владимирской области, и тогда мы будем голосовать за отщепенцев. Такие настроения уходят на задний план, и рациональность голосования увеличивается. Фактически мы видим, что социальные практики выигрывают у политтехнологий», — рассказал Павел Данилин.

«Надо также учитывать и исторический аспект. Иркутские избиратели очень разочарованы в КПРФ. Они так и не выполнили ничего, что обещали. И Сергей Левченко ушел по причине утраты доверия. И, конечно, им не хочется, чтобы область оказалась в изоляции», — подчеркнул политолог.

«При этом Игорь Кобзев не ведет какую-то яркую, креативную выборную кампанию, но он активно прирастает и получает все большую и большую поддержку со стороны населения. Поэтому перспектива второго тура губернаторских выборов в Иркутской области все меньше и меньше», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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