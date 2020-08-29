Кишинёв, , 10:17 — REGNUM Политсовет Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) выдвинул своего кандидата на пост президента. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе политической силы.

Кандидатом в президенты Молдавии политсила выдвинула Тудора Делиу. О претенденте на главный пост в Молдавии известно, что ему 64 года, он филолог, а также магистр конституционного и административного права. Делиу имеет большой опыт государственного управления, ранее он был мэром коммуны Рэзень в Яловенском районе Молдавии, а также профессором в академии государственного управления.

«На протяжении девяти лет он был депутатом парламента, занимал пост председателя парламентской фракции ЛДПМ и заместителя председателя Комитета по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам. В 1992 году во время вооруженного конфликта на Днестре он был начальником генерального штаба карабинеров и награжден орденом «Глория Мунси». Тудор Делиу занимал пост президента ЛДПМ с 2018 года до внеочередного 9-го съезда партии 16 августа этого года», — уточнили в пресс-службе Либерально-демократической партии.

В пресс-службе ЛДПМ подчеркнули, что решение о выдвижении своего кандидата было принято после того, как была отклонена инициатива либерал-демократов о создании избирательного блока совместно с партией «Действие и солидарность» (PAS) и политической партией «Платформа Достоинство и Правда» (DA).

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Напомним, в Молдавии 1 ноября 2020 года состоятся выборы президента, в связи с чем 25 августа в республике стартовала избирательная кампания.