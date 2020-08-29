Приштина, , 00:28 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 28 августа сообщило, что в последнем отчете Глобальной инициативы по борьбе с международной организованной преступностью утверждается, что доходы, полученные путем коррупции и злоупотребления властью, являются основным источником потоков незаконно добытых средств и Северной Македонии и Косово.

Отмечается, что в обществе этих стран высок уровень толерантности к коррупцией, которая наиболее ярко проявляется в процессе дорожного строительства.

Согласно отчету, косовские компании выплачивают работникам черную зарплату. «Грязные» деньги в Косово отмываются в местном строительном секторе и игорных заведениях. При этом «отмытые» средства косовские криминальные группировки инвестируют в недвижимость на албанском побережье.

Также в отчете сообщается, что благодаря своему географическому положению Косово является центром контрабанды и торговли запрещенными товарами, наркоторговли и работорговли. Товары поступают на территорию края через «альтернативные» КПП в горах, нередко из стран Ближнего Востока.

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