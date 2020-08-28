Берлин, , 19:16 — REGNUM Инициировать реакцию ЕС на то, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным, как это было с «делом Скрипалей», может Германия, если будет ясна вина России, сообщила 28 августа журналистам германский федеральный канцлер Ангела Меркель.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин уже сделал ряд заявлений в контексте того, что Россия несёт ответственность за «отравление» Навального, который сейчас находится в берлинской клинике «Шарите». При этом итоги обследования блогера пока не представлены германскими специалистами.

Стоит напомнить, что Германия была в числе тех стран, которые выслали российских дипломатов на фоне «дела Скрипалей» — информационной атаки на Россию по поводу инцидента в британском городе Солсбери в марте 2018 г.

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